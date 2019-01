Durante un año tuvo con una cuchara de 20 centímetros atorada en su esófago

Este extraño caso sucedió en la ciudad de Urumchi ( Sinkiang) cuando el ciudadano de apellido Zhang, acudió a urgencias debido a fuertes dolores en su pecho y dificultades para respirar.

Zhang de 26 años en una apuesta de borrachera con sus amigos, se tragó la cuchara de 20 centímetros y no logró sacarla con una cuerda, como lo tenían planeado.

Médicos chinos tuvieron que sacar la cuchara que estuvo atorada durante un año en el esófago del joven. Los doctores quedaron impactados y admitieron que nunca habían visto algo similar, también dijeron que, al recibir el paciente su esófago “ya estaba infectado”

Zhang no necesito intervención quirúrgica para retirarle el cubierto, luego de realizarle una radiografía, los médicos extrajeron la cuchara por vía bucal, el joven durante ese tiempo estuvo totalmente anestesiado, según un comunicado del hospital.

