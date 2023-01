[VIDEO] «No extraño nada»: dura confesión de Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque

in

La presentadora colombiana Carolina Cruz ha dado de qué hablar tras una fría declaración sobre su ex pareja y padre de sus hijos, el actor Lincoln Palomeque.

La pareja de famosos colombianos se dejó hace varios meses, fruto de ese amor nació Salvador y Matías.

Aunque han asegurado que la mujer ya está saliendo con otra persona, hace poco se conoció la confesión de Carolina Cruz en la que aseguraba que no le hacía falta nada de Lincoln Palomeque.

“Yo siento que no echo nada de menos, número uno porque él igual hace muy bien su labor como papá y entonces digamos que ahora para mí lo importante es eso. Tenemos una relación tranquila, muy respetuosa, hemos manejado las cosas de verdad, con mucha madurez, entonces en este instante de mi vida no extraño nada, porque así como estoy me siento muy bien”, dijo Carolina Cruz mientras hablaba con Eva Rey.

