Resumen: El Centro Democrático (CD) envió una carta contundente a su precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño en respuesta a sus dudas sobre la transparencia en la selección de la firma encuestadora. La Dirección Nacional del partido, en lugar de solo defenderse, cuestiona duramente a Uribe al exigirle que aclare si su equipo intentó contactar o solicitar servicios a la firma ATLASINTEL antes de que esta fuera seleccionada oficialmente para la consulta interna.

La dura carta del Centro Democrático a Miguel Uribe, que hace pataleta por la encuesta que elegirá al candidato del partido

El pulso por la candidatura presidencial en el Centro Democrático (CD) ha escalado a un nivel de tensión máxima tras la publicación de una carta de la Dirección Nacional del partido que cuestiona duramente al precandidato Miguel Uribe Londoño por supuestas acciones para influir en la consulta interna.

La misiva, firmada por el director del partido, Gabriel Vallejo, y dirigida directamente a Uribe Londoño, lo confronta por lo que el partido considera una falta grave al intentar gestionar una relación con la encuestadora ATLASINTEL antes de que esta fuera seleccionada oficialmente para medir a los precandidatos.

Acusación Directa: ¿Contacto Indebido con Firma Demoscópica?

El Centro Democrático no solo desestima las preocupaciones de Uribe sobre la transparencia del proceso de selección, sino que voltea la carga de la prueba y lo pone a la defensiva. La carta exige una aclaración sobre los contactos reportados.

«Requerimos que usted confirme o desmienta la información según la cual su equipo habría intentado una aproximación con la firma ATLASINTEL antes de que esta fuera seleccionada oficialmente, lo cual resultaría en una violación flagrante a los acuerdos de transparencia suscritos por todos los precandidatos», señala el documento.

El partido subraya que el comité de vigilancia interna de la consulta no tiene facultades para gestionar encuestas externas y tacha la acción reportada del equipo de Uribe Londoño como potencialmente antiética e indebida.

Una Advertencia de Alto Calibre Político

El tono del comunicado de la Dirección Nacional es de advertencia severa, sugiriendo que las acciones del precandidato podrían comprometer la equidad de la contienda. El partido le recuerda a Uribe la necesidad de observar los estatutos internos y abstenerse de cualquier acción que pueda interpretarse como un intento de sacar ventaja.

La respuesta del CD se da justo después de que el senador Uribe Londoño manifestara públicamente su desconfianza en el proceso, alimentando la narrativa de un posible sesgo en la selección de las firmas que realizarán el sondeo. El partido, sin embargo, ha optado por un contraataque directo, poniendo en tela de juicio la conducta del propio precandidato en lugar de limitarse a defender el proceso.

El Comité de Ética, en el Centro de la Tormenta

Este cruce de acusaciones coloca al Comité de Ética del partido en una posición central, pues es el organismo que podría ser llamado a evaluar si la supuesta acción del equipo de Uribe constituye una falta sancionable dentro de la colectividad.