«La información existe»: Fico Gutiérrez cuestiona presunto freno a capturas por terrorismo y alerta por nexos con el ELN

Resumen: El pronunciamiento del mandatario antioqueño pone sobre la mesa acusaciones de alto calibre para las autoridades nacionales, judiciales y el Gobierno, destacando tres señalamientos principales
Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, encendió nuevamente el debate político y judicial en el país tras publicar un explosivo mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter).
En su declaración, el mandatario local lanzó graves cuestionamientos sobre un presunto bloqueo a los procesos de captura de personas vinculadas a actos de desestabilización en la ciudad.
El mensaje que desató la polémica
A través de sus redes sociales, Gutiérrez publicó una serie de interrogantes directos que apuntan a una supuesta protección de sectores radicales:
«Pregunta: ¿Quién está impidiendo que se realicen unas capturas importantes de personas relacionadas con terrorismo en Medellín? ¿Quién protege a la llamada primera línea? Algunas de estas personas están relacionadas con el ELN. La información existe. ¿Los protegen para que puedan de nuevo incendiar a Colombia?»
Los puntos clave de la denuncia del alcalde
El pronunciamiento del mandatario antioqueño pone sobre la mesa acusaciones de alto calibre para las autoridades nacionales, judiciales y el Gobierno, destacando tres señalamientos principales:
Obstrucción a la justicia: El alcalde sugiere que existe una fuerza o figura de poder que está impidiendo deliberadamente que la Fuerza Pública y la Fiscalía ejecuten órdenes de captura pendientes contra individuos señalados de actos de terrorismo en la capital antioqueña.
Vínculos con grupos armados: Afirma categóricamente que existe información y material de inteligencia que relaciona a algunos miembros de la denominada ‘Primera Línea’ con la guerrilla del ELN.
Alerta de orden público a nivel nacional: Finalmente, cuestiona si la supuesta impunidad que rodea a estas personas tiene como objetivo táctico permitirles generar nuevas alteraciones graves de orden público y vandalismo («incendiar a Colombia») en el futuro.
Aunque hasta el momento el alcalde no ha revelado nombres específicos, su declaración escala la tensión política y pone una fuerte presión sobre las autoridades competentes para que den claridad sobre el estado de estas investigaciones.
Pregunta:
Quién está impidiendo que se realicen unas capturas importantes de personas relacionadas con terrorismo en Medellín?
Quién protege a la llamada primera línea?
Algunas de estas personas están relacionadas con el ELN.
La información existe.
Los protegen para que puedan…
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2026
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