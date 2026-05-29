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    «La información existe»: Fico Gutiérrez cuestiona presunto freno a capturas por terrorismo y alerta por nexos con el ELN

    El pronunciamiento del mandatario antioqueño pone sobre la mesa acusaciones de alto calibre para las autoridades nacionales, judiciales y el Gobierno

    Publicado por: SoloDuque

    Fico Gutiérrez solicita a los candidatos presidenciales que presenten propuestas concretas para salvar el sistema de salud
    Foto de archivo.
    «La información existe»: Fico Gutiérrez cuestiona presunto freno a capturas por terrorismo y alerta por nexos con el ELN

    Resumen: El pronunciamiento del mandatario antioqueño pone sobre la mesa acusaciones de alto calibre para las autoridades nacionales, judiciales y el Gobierno, destacando tres señalamientos principales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, encendió nuevamente el debate político y judicial en el país tras publicar un explosivo mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter).

    En su declaración, el mandatario local lanzó graves cuestionamientos sobre un presunto bloqueo a los procesos de captura de personas vinculadas a actos de desestabilización en la ciudad.

    El mensaje que desató la polémica

    A través de sus redes sociales, Gutiérrez publicó una serie de interrogantes directos que apuntan a una supuesta protección de sectores radicales:

    «Pregunta: ¿Quién está impidiendo que se realicen unas capturas importantes de personas relacionadas con terrorismo en Medellín? ¿Quién protege a la llamada primera línea? Algunas de estas personas están relacionadas con el ELN. La información existe. ¿Los protegen para que puedan de nuevo incendiar a Colombia?»

    Los puntos clave de la denuncia del alcalde

    El pronunciamiento del mandatario antioqueño pone sobre la mesa acusaciones de alto calibre para las autoridades nacionales, judiciales y el Gobierno, destacando tres señalamientos principales:

    Obstrucción a la justicia: El alcalde sugiere que existe una fuerza o figura de poder que está impidiendo deliberadamente que la Fuerza Pública y la Fiscalía ejecuten órdenes de captura pendientes contra individuos señalados de actos de terrorismo en la capital antioqueña.

    Vínculos con grupos armados: Afirma categóricamente que existe información y material de inteligencia que relaciona a algunos miembros de la denominada ‘Primera Línea’ con la guerrilla del ELN.

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    Alerta de orden público a nivel nacional: Finalmente, cuestiona si la supuesta impunidad que rodea a estas personas tiene como objetivo táctico permitirles generar nuevas alteraciones graves de orden público y vandalismo («incendiar a Colombia») en el futuro.

    Aunque hasta el momento el alcalde no ha revelado nombres específicos, su declaración escala la tensión política y pone una fuerte presión sobre las autoridades competentes para que den claridad sobre el estado de estas investigaciones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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