Duque asegura que Petro ganó porque no tuvo rival: “Cuando tuve la oportunidad de enfrentarlo, le gané”

in

El expresidente Iván Duque dio hace unas horas una entrevista para la Agencia EFE en España, y está siendo muy comentada, luego de hacer algunos comentarios sobre el presidente Gustavo Petro.

Según el exmandatario, a Petro le fue posible llegar al poder porque no tuvo que enfrentarse a nadie, aprovechando para recordarle, que en las pasadas elecciones él le ganó con argumentos y con gran diferencia.

“La verdad es que él en la segunda vuelta de las elecciones prácticamente no tuvo ningún rival. Cuando yo tuve la oportunidad de enfrentarlo, gané, y gané con argumentos y una defensa muy sólida de mis ideas. La evidencia muestra que no tuvo a un rival, no hubo un debate profundo, una capacidad de exposición del modelo que debía defenderse en su momento”… Expresó Duque

Además de esto, Duque mencionó que Petro no es el primer mandatario de izquierda, haciendo énfasis en que Colombia ha tenido antes de él, otros presidentes con enfoque social, poniéndose de ejemplo y también al expresidente Álvaro Uribe.

También le puede interesar: