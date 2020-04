Duque está evaluando sistema de ‘semáforos’ con el que permitiría apertura de zonas donde no hay coronavirus

El presidente Iván Duque se pronunció sobre las medidas adicionales que se están pensando frente a la cuarentena nacional y aseguró que una de estas es un posible sistema de ‘semáforos’ en las zonas donde no está presente el coronavirus en el país.

Con este sistema según el mandatario nacional se evalúa una eventual apertura de las regiones del país donde no hay casos de coronavirus para permitir de manera controlada la realización de actividades que permitan el abastecimiento.

“Esta semana lo vivía: me llegaron mensajes de comunidades que me dicen, presidente, pero aquí no tenemos un caso y usted nos tiene a todos metidos en la casa”, aseguró el presidente durante una entrevista en Blu Radio.

El pasado lunes el mandatario decidió extender la cuarentena hasta las cero horas del 27 de abril con base en recomendaciones y análisis del equipo de científicos y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).