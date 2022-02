«Me preocupa que el aborto se convierta en una práctica cotidiana»: Presidente Iván Duque

in

Tras el fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto, argumentando que pese a que respeta la decisión de la Corte, no está de acuerdo.

En entrevista con La FM, el mandatario aseguró que “siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales. Pero este fallo no solamente altera este principio sino que me parece delicado el alcance que se está poniendo en la mesa”, afirmó el presidente sobre el fallo.

Además, Iván Duque aseguró que se debe evaluar el texto final del fallo, pues cuestionó que esta decisión que compete a miles de mujeres, fue tomada por cinco personas.

“No se puede convertir en una práctica generalizada porque atenta contra el principio de la vida desde la concepción. Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo”, expresó Duque.

Finalmente, Duque expresó que con este fallo, se corre el riesgo de que el aborto se convierta en una practica cotidiana en el país. “Me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón”, afirmó Duque.

