Dunia Elvir, la periodista hondureña reconocida por el Museo de Historia Estadounidense

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- De adolescente indocumentada en Los Ángeles, la hondureña Dunia Elvir soñaba con convertirse en una periodista que le diera voz a su comunidad, pero nunca se imaginó que un día su trabajo en las noticias sería reconocido por el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

La trayectoria de más de 25 años de Elvir en el periodismo en Los Ángeles está incluida en la exhibición “¡De última hora! Latinas Report Breaking News”, que desde este viernes se expone en el museo que hace parte del prestigioso Instituto Smithsonian en Washington.

“Aún no termino de creer que haya llegado hasta aquí”, dice emocionada Elvir en entrevista con EFE.

La hondureña reflexiona que en su juventud “todo indicaba que no iba a poder” cumplir su sueño. “Era pobre, no hablaba inglés, no tenía papeles y era madre adolescente. No era el mejor escenario”, recuerda.

Nacida en 1973 en el puerto de La Ceiba (Honduras), Elvir emigró a EE.UU. siendo adolescente y se radicó en Watts, un barrio de bajos recursos del sur de Los Ángeles, donde tuvo que trabajar con su abuela limpiando casas. “Mi historia es como la de la mayoría de inmigrantes que llegan con las manos vacías pero con muchas ganas de salir adelante”, sostiene.

Precisamente esas ganas hicieron que se aventurara a responder un anuncio de radio que escuchó del American Communication Institute, una escuela de oficios de Hollywood que ofrecía un título en Radiodifusión Internacional.

“Inicialmente era una estudiante con muchas dificultades pero que nada la detenía”, cuenta a EFE Gustavo Vargas, periodista y profesor de comunicaciones que le dio clases a Elvir.

Vargas recuerda que la hondureña tenía un acento muy marcado que le dificultaba sus planes de trabajar en radio o televisión pero que siempre estuvo dispuesta a aprender, a seguir las instrucciones, y se procuraba los recursos necesarios para avanzar en su educación.

“Lo que no sabía se lo averiguaba”, resalta el comunicador.

En la radio fue donde ella encontró sus primeras oportunidades al aire, y donde también fue operadora de controles. Además fue DJ. “Dunia le entra a todo: jala cables, carga equipo, trabaja muchas horas”, enfatiza Vargas.

Fue en KRCA Channel 62 donde aprendió todo lo relacionado con las noticias en televisión. El canal le dio su primera oportunidad de ser el micrófono de su comunidad. “Tenemos muchas cosas que decir. Necesitamos que nos pongan cuidado, y eso es lo que he querido hacer, darles esa oportunidad”, recalca Elvir.

La mayor parte de su carrera la ha hecho con Telemundo, donde fue corresponsal nacional y desde 2008 ha sido presentadora de noticias para KVEA, la estación de la cadena en Los Ángeles. Actualmente es la presentadora titular de los noticieros de las 5:00, 6:00 y 11:00 p.m.

En estos años también terminó de educarse y obtuvo una licenciatura y una maestría. También completó una beca de excelencia en periodismo de la Universidad del Sur de California (USC).

Pero más allá de ser una figura de la televisión de Los Ángeles, Elvir es una de las caras más reconocidas de la comunidad latina del sur de California. Las causas de la comunidad son las de ella; por eso sirve de enlace entre los hispanos y las autoridades.

“Creo que el periodismo también debe servir para defender a la comunidad, y si me toca pelearme por ellos lo voy a hacer”, comenta la hondureña, quien ha combinado su profesión con la responsabilidad de cuidar de ocho hijos, cuatro de ellos adoptivos. Además realiza trabajo comunitario en un centro para niños con autismo, es maestra voluntaria para jóvenes encarcelados y líder de tropa de Girl Scouts.

Ganadora de 13 premios Emmy y tres Golden Mike y reconocida por la Asociación Nacional de Líderes Latinas como una de las 13 latinas destacadas del país, Elvir confiesa que tuvo muchas ganas de llorar cuando vio su foto y su historia en la exhibición. “Espero que esto sirva para inspirar a niños, a jóvenes, a migrantes, de que no hay que ponernos límites, de que hay que darlo todo para lograr nuestras metas”, dice.

La exhibición -que hace parte de la colección "Escúchame: La historia de la radiodifusión en español en EE.UU.", una iniciativa del museo para documentar la historia de la televisión de habla hispana desde la década de 1950- también reconoce el trabajo de Ilia Calderón, Marilys Llanos, Gilda Mirós, Lori Montenegro, María Elena Salinas y Blanca Rosa Vílchez.

Ana Milena Varón

Por: EFE