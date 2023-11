Duelo en San Mamés con miras muy diferentes

in

Bilbao/Vigo, 9 nov (EFE).- Athletic y Celta se miden en San Mamés en un partido que abre la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports y que ambos equipos encaran de manera muy diferente, ya que el conjunto vasco está en buena dinámica y apuntalado en los puestos europeos y el cuadro gallego en descenso y enfadado con las decisiones arbitrales.

El Athletic está pletórico tras ganar al Villarreal por 2-3. Más allá de los resultados y de la clasificación, el conjunto que dirige Ernesto Valverde está contento también de cómo se está comportando sobre el césped, con un fútbol valiente y decidido en la presión en campo rival y un grado de eficacia ante la meta rival que entiende superior al de temporadas anteriores.

En ese sentido, está destacando el curso que están completando sus estrellas, el meta Unai Simón y los delanteros Oihan Sancet e Iñaki Williams, éste siempre con problemas en la definición y esta campaña ya con cinco goles marcados.

Además, su cuarto internacional, Nico Williams, aún sin continuidad de sus compañeros, también está ayudando jugadas aisladas pero determinantes. Como en La Cerámica, donde contribuyó con su primer gol de la temporada y una asistencia.

Ante el Villarreal también marcó Iñigo Ruiz de Galarreta, que ha elevado el nivel del medio campo que terminó la temporada anterior y está siendo clave en el puesto europeo de su equipo.

Junto a ese quinteto estelar, al que hay que sumar al eterno Oscar de Marcos, en uno de sus mejores momentos de su carrera, se espera en el once a los habituales si Aitor Paredes, con problemas de lumbalgia en las últimas semanas, está disponible. De no poder jugar el central bilbaíno, que ya llegó en condiciones al partido de Villarreal, en principio, le supliría Peru Nolaskoain. Dani Vivian e Iñigo Lekue completarían la defensa, ante las bajas una jornada más de Yeray Álvarez y Yuri Berchiche; Mikel Vesga el doble pivote junto a Galarreta; y Gorka Guruzeta un ataque en el que ha encontrado sitio de nueve para que el mayor de los Williams juegue en banda. Y lleva ya cuatro goles.

Valverde recupera ya a Ander Herrera, que se perdió los cuatro últimos partidos por una lesión muscular, y a Raúl García, que fue baja a última hora en la convocatoria ante el Villarreal por una contusión dorso-lumbar.

Enfrente está el Celta, cuya situación empieza a ser peligrosa. Las soluciones que ha planteado Rafa Benítez para paliar la falta de victorias no han ayudado a reencontrarse con un triunfo que se le resiste en Liga desde el 1 de septiembre con la victoria a domicilio ante el colista Almería.

En los últimos dos partidos, la entrada de Renato Tapia le dio otro aire al centro del campo celeste, pero el internacional peruano se autoexpulsó ante el Sevilla con una segunda tarjeta amarilla infantil y no estará en San Mamés. Su baja devolverá al once a Fran Beltrán, en el que no confía demasiado su entrenador.

La planificación deportiva de Luis Campos ha sido tan desastrosa que un jugador como Kevin Vázquez, habitual suplente en las últimas temporadas y sin minutos en las diez primeras jornadas, se ha convertido en indiscutible para Benítez en el lateral derecho.

El canterano, que tuvo que pedir el cambio en el último partido, sigue arrastrando molestias pero su entrenador forzará su presencia en San Mamés, ya que la banda derecha con Mingueza y Carles Pérez sería una autopista para los extremos rojiblancos.

Por tanto, de confirmarse que Kevin repetirá en el lateral derecho y Hugo Sotelo en la zona de creación, la única novedad en el once celeste sería la entrada de Fran Beltrán por el sancionado Renato Tapia.

Alineaciones probables:

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Galarreta; Nico Williams, Sancet, Iñaki Williams; Guruzeta.

Celta de Vigo: Guaita; Kevin Vázquez, Starfelt, Unai Núñez, Manu Sánchez; Mingueza, Beltrán, Hugo Sotelo, Bamba; Aspas, Larsen.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).

—————————————–

Clasificación: Athletic (5º, 21 puntos); Celta (18º, 7 puntos).

El dato: El Celta ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas a San Mamés, con dos victorias entre ellas.

La clave: Tradicionalmente este choque es un duelo entre la intensidad y la presión del Athletic y el fútbol mas combinativo del Celta. Y esta vez no se presuma nada diferente.

Las frases:

· Oscar de Marcos (Athletic): "Confío en la buena fe de los árbitros, en que ellos van a pitar lo que ven y a hacer el mejor partido posible, y no creo que nosotros tengamos que pagar los platos rotos del Celta ni de ningún otro equipo".

· Rafa Benítez (Celta): "Contra viento y marea vamos a seguir peleando porque el equipo está con ganas de volver a ganar".

El entorno: Entre la afición bilbaína, más crítica con su equipo de lo esperado con el rendimiento que está ofreciendo y la quinta posición que ocupa en la tabla, ha calado el temor a ser el pagano de las polémicas arbitrales en las que se está viendo el Celta.

