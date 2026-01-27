¡Duelo definitivo! Titulares del DIM para recibir al Tolima en el Atanasio

Menú Últimas noticias
    Conoce la alineación oficial de Alejandro Restrepo para el duelo crucial entre el DIM y Tolima este 27 de enero

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Hay que ganar, señor hay que ganar! Titulares del DIM para visitar al Cali
    Resumen: Bajo la presión de conseguir una victoria obligatoria, el técnico Alejandro Restrepo definió el once titular del Independiente Medellín para enfrentar al Deportes Tolima este martes 27 de enero a las 8:30 p. m. El estratega apostará por una nómina liderada por el portero Salvador Ichazo, respaldado en defensa y mediocampo por nombres como Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Léider Berrio; mientras que el frente de ataque estará integrado por Francisco Chaverra, John Montaño y Francisco Fydriszewski

    Alejandro Restrepo, sabiendo que se necesita, si o si, una victoria, anunció el grupo de titulares del DIM para recibir al Deportes Tolima.

    Para el juego, el estratega eligió como titulares a Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla y José Ortiz.

    También serán titulares Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Léider Berrio.

    Finalmente, para arrancar, serán titulares Francisco Chaverra, John Montaño y Francisco Fydriszewski.

    El compromiso se disputará en la noche de de este martes, 27 de enero, desde las 8:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


