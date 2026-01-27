Resumen: Bajo la presión de conseguir una victoria obligatoria, el técnico Alejandro Restrepo definió el once titular del Independiente Medellín para enfrentar al Deportes Tolima este martes 27 de enero a las 8:30 p. m. El estratega apostará por una nómina liderada por el portero Salvador Ichazo, respaldado en defensa y mediocampo por nombres como Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Léider Berrio; mientras que el frente de ataque estará integrado por Francisco Chaverra, John Montaño y Francisco Fydriszewski
Alejandro Restrepo, sabiendo que se necesita, si o si, una victoria, anunció el grupo de titulares del DIM para recibir al Deportes Tolima.
Para el juego, el estratega eligió como titulares a Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla y José Ortiz.
También serán titulares Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Léider Berrio.
¡Duelo definitivo! Titulares del DIM para recibir al Tolima en el Atanasio
Finalmente, para arrancar, serán titulares Francisco Chaverra, John Montaño y Francisco Fydriszewski.
El compromiso se disputará en la noche de de este martes, 27 de enero, desde las 8:30 de la noche.
