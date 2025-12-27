Duelo de titanes en el fútbol del Suroeste Antioqueño

Resumen: El esfuerzo tuvo recompensa. Andes encontró los caminos, igualó el marcador y encendió la final. El partido se tornó intenso, friccionado y con el pulso emocional al límite. Y cuando el reloj marcaba los minutos finales, una jugada cargada de tensión terminó en gol para los locales

El estadio del municipio de Andes fue escenario de una final que quedará marcada en la memoria del fútbol subregional. La final del Torneo Intermunicipal Juvenil Sub 17 se vivió como un verdadero duelo de titanes, un domingo cargado de fuerza, jerarquía, emoción… y también de tensión.

Desde el pitazo inicial, el conjunto visitante, Ciudad Bolívar, mostró carácter y autoridad. Con un juego ordenado y contundente, logró imponer condiciones en el primer tiempo, y antes de irse al descanso ya celebraba una ventaja de 2 goles a 0 sobre los locales, silenciando por momentos a la afición andina.

Para la segunda parte, el técnico de Ciudad Bolívar, Marcos Alzate, movió el banco y realizó dos modificaciones buscando administrar la ventaja. Por su parte, los andinos no se resignaron: ajustaron líneas, refrescaron su nómina y salieron con otra actitud, empujados por una tribuna que nunca dejó de creer.

El esfuerzo tuvo recompensa. Andes encontró los caminos, igualó el marcador y encendió la final. El partido se tornó intenso, friccionado y con el pulso emocional al límite. Y cuando el reloj marcaba los minutos finales, una jugada cargada de tensión terminó en gol para los locales, desatando la locura en el campo y en las tribunas.

Pero la alegría se vio opacada por los excesos. Tras la anotación, se presentaron enfrentamientos entre jugadores, golpes que obligaron a la suspensión momentánea del encuentro. El balance disciplinario fue duro: dos jugadores expulsados por Ciudad Bolívar y uno por Andes. La situación se salió de control cuando algunos aficionados invadieron el terreno de juego, insultando y persiguiendo a los visitantes, en un episodio que no representa el verdadero espíritu del deporte.

Finalmente, con el partido reanudado y concluido en medio de un ambiente cargado, Andes se proclamó campeón, celebrando en casa una remontada histórica.

Esta final deja una enseñanza clara: el fútbol es pasión, sí, pero debe vivirse con respeto y en paz. No puede volverse costumbre que las trifulcas y la violencia empañen el talento de nuestros jóvenes. El llamado es a la cordura, a disfrutar del deporte como lo que es: una fiesta que une, no que divide.

Porque el verdadero triunfo del fútbol del suroeste será siempre cuando se gane dentro de la cancha y con valores.