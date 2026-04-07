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    ¡Duelo de Titanes!: El Bayern de «Lucho» Díaz desafía al Real Madrid en el Bernabéu

    El equipo teutón es el más opcionado a llevarse “la orejona” de 2026

    Publicado por: SoloDuque

    ¡El año de oro de Luis Díaz! Campeón con Liverpool, figura en el Bayern y ahora debuta como cantante
    Foto: FC Bayern
    ¡Duelo de Titanes!: El Bayern de «Lucho» Díaz desafía al Real Madrid en el Bernabéu

    Resumen: La voracidad de Kane con la electricidad de Luis Díaz en las bandas ha convertido al conjunto muniqués en una máquina ofensiva

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El fútbol europeo se detiene este martes para presenciar el choque entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. El equipo bávaro llega a la capital española rebosante de confianza y con la etiqueta del “equipo más completo de Europa”, reforzado además por el regreso de su artillero estrella, Harry Kane, quien se entrenó con normalidad este lunes antes del viaje.

    El factor Luis Díaz: Elogios de Kompany

    La gran figura que ilusiona a los alemanes es el colombiano Luis Díaz. Su técnico, Vincent Kompany, no escatimó en elogios para el guajiro en la previa del encuentro:

    “Lucho aporta mucho. Regatea, crea y define. Pero lo que lo hace especial es su mentalidad; no le teme al caos. Aporta mucha energía y solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern”, afirmó Kompany.

    Real Madrid: La mística de las 15 copas

    El equipo de Arbeloa llega en su mejor forma tras “aplastar” al Manchester City de Guardiola en los octavos de final. El Madrid pondrá en cancha su constelación de estrellas para frenar el ímpetu alemán:

    Ataque letal: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

    El motor: El uruguayo Federico Valverde.

    Ficha del Partido: Ida Cuartos de Final

    Encuentro: Real Madrid vs. Bayern de Múnich
    Fecha: Martes, 7 de abril de 2026
    Hora (Colombia) 2:00 p. m.
    Televisión ESPN
    Streaming Disney+

    El Bayern, ¿el principal favorito?

    Aunque el Madrid es el rey histórico de la competición, el presente del Bayern lo coloca, según expertos, como el máximo candidato al título este año.

    La mezcla de la voracidad de Kane con la electricidad de Luis Díaz en las bandas ha convertido al conjunto muniqués en una máquina ofensiva casi imparable.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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