Duelo de la Libertadores contra la Champions en el Mundial de Clubes

Resumen: El Mundial de Clubes se pone cada vez más emocionante, con resultados inesperados y grandes duelos. En los últimos partidos, Palmeiras venció 2-0 a Al Ahly, mientras que Inter Miami, con goles de Telasco Segovia y Lionel Messi, le dio la vuelta a un marcador adverso para ganar 2-1 contra el Oporto. Además, Atlético de Madrid derrotó 3-1 a Seattle Sounders, y en un sorprendente enfrentamiento, el campeón de la Copa Libertadores superó al campeón de la Champions League. La jornada del viernes 20 de junio trae más acción con los partidos Benfica vs. Auckland City, Flamengo vs. Chelsea, Los Angeles FC vs. Esperance Tunis, y Bayern Múnich vs. Boca Juniors.