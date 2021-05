Las dudas de la poderosa hinchada

Ante el hermetismo que presenta en estos momentos la nefasta dirigencia encabezada por su mayor accionista señor Raúl Giraldo Gómez, son muchas las dudas que se han generado por parte de la poderosa hinchada del Deportivo Independiente Medellín.

La primera de ellas sin lugar a duda corresponde a los refuerzos que tendrá el “Rey de corazones” para enfrentar este segundo semestre de la Liga Betplay lo cual presenta un panorama nada alentador para el seguidor escarlata puesto que ante la mentira del “Embeleco de don Raúl” de la supuesta venta del “Equipo del Pueblo”, no va a hacer mayores inversiones como para pensar que tendremos una nómina como para pelear título.

La continuidad del “Embeleco de don Raúl” y su sobrino presidente apunta a que tendremos más de lo mismo donde las pocas o nulas inversiones serán de nuevo la constante en el Deportivo Independiente Medellín. Saldrá con el eterno cuento de no contar con los recursos necesarios como para traer jugadores top o aquellos que marcan una diferencia tal que hagan soñar al poderoso seguidor con una nueva estrella.

Quizás la mayor duda se presenta por los lados de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez quien tiene todo el recorrido y reconocimiento por parte de la poderosa hinchada como para pensar que se va a dejar manosear e imponer condiciones del “Embeleco de don Raúl”. Si el estratega mundialista se entrega a las circunstancias que le presente el mayor accionista en cuanto a inversiones para el equipo en este segundo semestre, lo mejor es que se dé el “apague y vámonos” y entenderemos que mientras esté el señor Giraldo Gómez al frente del Medellín no va a pasar nada indiferente el técnico que esté en el banquillo rojo.

La tercera duda por parte de la poderosa hinchada es la continuidad o no de algunos jugadores en el Deportivo Independiente Medellín. Es más que necesario que se nos informe sobre la renovación o no de nuestro “Capi”, la salida de aquellos que no dieron la talla en esta nueva era del “Bolillo” o el retorno de los que son propiedad del equipo que pueden dar una mano después de foguearse en otros oncenos.

Que no comience de nuevo el “Embeleco de don Raúl” a través de su sobrino presidente a decir a través de los medios de comunicación que están cumpliendo en estos momentos con sus obligaciones contractuales, pagando al día los salarios y menos que está en juego un patrimonio familiar. No señores no nos vengan a querer taparnos la boca con un derecho que tiene un empleado y si hay unos recursos que están en juego, simplemente venda el equipo.

En ningún momento la poderosa hinchada pone en duda las capacidades y fortalezas que tiene Hernán Darío “El Bolillo” Gómez como director técnico y por lo tal esperamos que el mismo ponga las condiciones necesarias como para darle ese parte de tranquilidad de tener un equipo competitivo y fuerte como para pensar que este segundo semestre del año estaremos disputando un título, de no hacerlo visiono de nuevo un fracaso en el Deportivo Independiente Medellín.

