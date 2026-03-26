Davinson Sánchez fue protagonista de un error frente a Croacia que significó el tanto del empate para los balcánicos, en partido que fue ganado por Croacia 2-1. Captura de video

Resumen: El partido comenzó con un guion ideal. Apenas al minuto 2, Jhon Arias aprovechó una desatención balcánica para abrir el marcador y poner a celebrar a los miles de colombianos en Florida. Sin embargo Croacia se quedó con la victoria 2-1

¡Ducha fría en Orlando! Colombia perdió con Croacia y «preocupa» antes de medir fuerzas con Francia

Minuto30.com .- La Selección Colombia debutó en el 2026 con una derrota 2-1 ante Croacia que deja más dudas que certezas. En el Camping World Stadium, la “Tricolor” pecó por errores individuales infantiles y una falta de definición que recordó las épocas más oscuras del equipo nacional, encendiendo las alarmas de cara al duelo del domingo frente a la poderosa Francia de Kylian Mbappé.

De la ilusión al error: Crónica de la derrota

El partido comenzó con un guion ideal. Apenas al minuto 2, Jhon Arias aprovechó una desatención balcánica para abrir el marcador y poner a celebrar a los miles de colombianos en Florida. Sin embargo, la alegría duró poco:

Minuto 6: Luka Vušković sacó un remate de media distancia que se desvió en Davinson Sánchez, descolocando totalmente a Camilo Vargas para el 1-1.

Minuto 42: Un error en la salida de Camilo Vargas y Lucumí que estaba dando la espalda al arco permitieron que Igor Matanović ganara de cabeza, sentenciando el 2-1 definitivo tras una floja respuesta de la zaga cafetera.

James, en deuda; Quintero, la esperanza

El análisis individual deja saldos preocupantes. James Rodríguez lució lento, falto de ritmo y con una imprecisión poco habitual en él, pero propio de la inactividad de estos últimos meses, siendo sustituido al minuto 60 tras una actuación gris.

Por el contrario, el ingreso de Juan Fernando Quintero le cambió la cara al equipo, aportando claridad y generación de juego, aunque no fue suficiente para romper el bloque defensivo croata. La falta de “punch” se hizo evidente cuando Luis Javier Suárez desperdició una opción clara con el arco a su disposición, una jugada que revivió los fantasmas de la falta de eficacia en momentos de apremio.

Próxima estación: La Francia de Mbappé

Sin tiempo para lamentos, la Selección Colombia deberá corregir sus grietas defensivas de inmediato. El próximo domingo 29 de marzo, el reto será aún mayor frente a una Francia que viene de vencer 2-1 a Brasil y que cuenta con un Mbappé en plenitud de condiciones.

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