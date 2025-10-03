Duberney Toro desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Duberney Toro Londoño, un joven de 18 años, desapareció el 30 de septiembre de 2025 en el barrio Andalucía Francia, ubicado en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una gorra blanca, un buzo también blanco, un jean negro y tenis blancos con negro. Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje en el antebrazo con su nombre: «Duberney».

En cuanto a sus características físicas, Duberney tiene contextura delgada, piel blanca, cabello liso y corto. Su rostro es de forma cuadrada, con nariz recta, labios medianos y ojos verdes de tamaño mediano.

