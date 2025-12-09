Duber Arley Díaz desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Duber Arley Díaz Machado, de 25 años, desapareció el 4 de diciembre de 2025 en el barrio San Javier, sector La Caseta, en Medellín.

Al momento de su desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

Como señal particular, Duber Arley presenta una mancha grande en la parte superior de la espalda, característica que puede facilitar su reconocimiento.

