    Duber Arley Díaz desapareció en Medellín

    Desapareció el 4 de diciembre de 2025 en el barrio San Javier, sector La Caseta, en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Duber Arley Díaz Machado, de 25 años, desapareció el 4 de diciembre de 2025 en el barrio San Javier, sector La Caseta, en Medellín.

    Al momento de su desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

    Como señal particular, Duber Arley presenta una mancha grande en la parte superior de la espalda, característica que puede facilitar su reconocimiento.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


