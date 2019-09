DT del Bologna dio una charla técnica desde el hospital porque tiene leucemia y su equipo remontó un 3 a 1 en contra

Los jugadores del Bologna visitaron anoche a su entrenador Sinisa Mihajlovic en el hospital tras remontar por 3-4 al Brescia.

El serbio les recibió así: "No me lo esperaba eh. Hablamos el miércoles pero no hemos jugado bien".

Desató las risas de todos. pic.twitter.com/DORvawgQvT

