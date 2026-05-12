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Resumen: Las tropas en tierra continúan adelantando estrictas labores de verificación y seguridad para descartar la presencia de más explosivos

¿Mala puntería? Drones con explosivos en zona rural de Jamundí: le quemaron el carrito a un ciudadano

La alteración del orden público no da tregua en el suroccidente del país. En las últimas horas, la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, ubicado en la zona rural del municipio de Jamundí, volvió a ser blanco de un violento hostigamiento por parte de grupos armados ilegales.

El ataque generó pánico entre la comunidad, dejando daños materiales en bienes de la población civil y obligando a un fuerte despliegue de las autoridades.

Drones con explosivos y ráfagas de fusil

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque contra la fuerza pública se ejecutó utilizando tecnología aérea no tripulada. Los atacantes sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos improvisados acondicionados en drones, un método que viene siendo utilizado recurrentemente por las estructuras criminales en la región.

Durante el hostigamiento, los habitantes de Potrerito vivieron momentos de terror al escuchar múltiples y fuertes detonaciones, acompañadas inmediatamente por intensas ráfagas de fusil dirigidas hacia las instalaciones policiales.

Según información de inteligencia militar, los presuntos responsables detrás de este nuevo ataque serían integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’, facción perteneciente a las disidencias que delinque en esta área del departamento.

Drones con explosivos generan pánico en zona rural de Jamundí, la tarde de este martes 12 de mayo Drones con explosivos generan pánico en zona rural de Jamundí, la tarde de este martes 12 de mayo

Afectación a la comunidad

Lamentablemente, como suele ocurrir en este tipo de ataques indiscriminados, la población civil se vio directamente afectada al quedar en medio del fuego. Las autoridades y los mismos habitantes confirmaron que uno de los dispositivos explosivos lanzados desde los drones erró su blanco y cayó sobre un vehículo particular, causándole graves daños materiales y afectando el patrimonio de su propietario.

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Tensa calma y respuesta oficial:

Tras el cese de las detonaciones, a esta hora se reporta una «tensa calma» en el corregimiento. Para retomar el control territorial y garantizar la seguridad de los pobladores, las autoridades han dispuesto un esquema de reacción inmediata:

Se mantiene un constante apoyo aéreo sobre la zona rural de Jamundí.

Las tropas en tierra continúan adelantando estrictas labores de verificación y seguridad para descartar la presencia de más explosivos y evaluar la totalidad de los daños causados por el ataque.