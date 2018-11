Drogba le dijo adiós al fútbol y oficializó su retiro

El reconocido jugador Didier Drogba hizo oficial su retirada como futbolista profesional a sus 40 años, por medio de una publicación en su cuenta de Twitter el costamarfileño confirmó lo que había anunciado en el mes de marzo, cuando declaró que su carrera estaba llegando a su fin.

Luego de finalizar su segunda temporada con los Phoenix Rising en la segunda división de la MLS decidió que era el momento indicado para dejar el campo de juego.

En el comunicado el ex jugador del Chelsea agradeció a “todos los jugadores, entrenadores, equipos y aficionados que he conocido a lo largo de mi carrera y que han convertido este viaje en una experiencia única, igualmente un gigante agradecimiento a mi familia y mi equipo personal, quienes me apoyaron durante los buenos y malos momentos”.

Finalmente anunció que se encuentra a la expectativa de lo que le deparará el futuro: “pensando en el siguiente capítulo y esperando que Dios me bendiga tanto como lo hizo con mi carrera futbolística.”

Drogba se retira luego de una brillante carrera con 679 partidos, 367 anotaciones, 19 títulos, entre ellos la Premier League y la Liga de Campeones, y siendo leyenda del Chelsea donde fue protagonista durante su mejor momento como jugador.