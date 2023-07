Drena hija de Robert De Niro destrozada

Drena De Niro, la hija mayor de Robert De Niro, compartió en sus redes el fallecimiento de su hijo Leonardo, quien murió en una silla de acuerdo a un amigo que lo encontró en su apartamento.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La mayor de siete hijos de Robert De Niro, Drena hija de su primera unión con Diahnne Abbott y que se lleva su apellido, se siente destrozada ante la pérdida de su hijo de 19 años, quien murió en circunstancias normales por ahora sin el dictamen forense de la Policía, que aún no se conoce. En su instagram ella reflejó el dolor de esta partida con sentidas palabras: “Apenas puedo escribir a través de mis lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los amigos y la familia que me aguantaron estas últimas 24 horas, no he podido responder todavía, pero estamos agradecidos por la todo su amor y condolencias”.

El actor Robert De Niro al ser consultado por la Revista People dijo que estaba «profundamente angustiado» por la muerte de su nieto. Y esperaba respeto y privacidad por sus familiares en estos momentos que son duros para ellos.

Sigue más noticias del entretenimiento.