¡Dramática escena en hostal de Medellín! Mujer quedó en shock al hallar muerto a su acompañante

Minuto30.com .- Las autoridades fueron alertadas este domingo por la mañana sobre un trágico suceso ocurrido en un hostal de Medellín, cerca de la Universidad de Antioquia.

Siendo las 10:19 a.m. de este domingo 12 de octubre, se dio aviso a las autoridades por la muerte de un hombre en un hospedaje ubicado en el barrio Jesús Nazareno, norte de Medellín.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años, quien fue encontrado sin vida en la habitación. Según el reporte preliminar, una mujer que lo acompañaba, al despertar, lo halló muerto por lo que sería una autolesión.

La mujer entró en estado de shock debido a la dramática escena.

Las autoridades competentes han asumido la investigación para realizar la inspección técnica al cuerpo y esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

