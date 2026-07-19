Fotos: al inicio de la etapa 15 del Tour de Francia, donde a solo 20 kilómetros de la meta el corredor Vingegaard sufrió una fuerte caída que lo obligó a su retiro de la carrera. @vismaleaseabike/ Vindegaard con el brazo derecho inmovilizado tras la caída. Redes Sociales

Resumen: Aunque el impacto generó pánico inicial, los médicos de carrera llegaron rápidamente para evaluar la gravedad de la lesión. Instantes después, el jefe de filas del Visma logró ponerse en pie y subió por sí solo a la ambulancia, confirmando su abandono definitivo.

¡Drama en el Tour de Francia! Jonas Vingegaard sufre dura caída y abandona la carrera

Minuto30.com .- En un giro dramático que sacude por completo la clasificación general del Tour de Francia 2026, el ciclista danés Jonas Vingegaard se vio obligado a abandonar la competencia tras sufrir una fuerte caída en el tramo final de la decimoquinta etapa. El doble campeón de la ronda gala le dice adiós a la carrera por primera vez en su trayectoria.

El accidente marca un punto de inflexión en la actual edición del Tour, dejando a la competencia sin uno de sus máximos favoritos al título y alterando la lucha por el codiciado maillot amarillo.

¿Cómo ocurrió el aparatoso accidente?

El lamentable suceso se registró cuando apenas faltaban 20 kilómetros para la línea de meta de la etapa 15. Según los reportes y las imágenes de carrera, el incidente se produjo al salir de una curva a derechas, justo después de superar una pequeña rotonda que dejaba una mediana a un lado.

A Vingegaard se le deslizó la rueda en un movimiento inesperado y terminó impactando fuertemente contra un bordillo cercano, lo que provocó que se fuera directo contra el asfalto. El violento choque contra la acera lo obligó a permanecer varios minutos tendido en el suelo mientras era auxiliado.

¿Cuál es el estado de salud del ciclista danés?

Aunque el impacto generó pánico inicial, los médicos de carrera llegaron rápidamente para evaluar la gravedad de la lesión. Instantes después, el jefe de filas del Visma logró ponerse en pie y subió por sí solo a la ambulancia, confirmando su abandono definitivo.

A falta de los exámenes médicos oficiales en el centro hospitalario, el diagnóstico preliminar apunta a una previsible rotura de la clavícula derecha.

Por su parte, su escuadra emitió un pronunciamiento inmediato a través de sus redes sociales oficiales:

«Jonas Vingegaard ha sido forzado a retirarse del Tour de Francia tras sufrir una caída hacia el final de la Etapa 15. Proporcionaremos una actualización sobre su condición tan pronto como haya más información disponible», comunicó el Team Visma | Lease a Bike.

Al ciclista se le vió llegar en ambulancia hasta el camión médico, con el brazo derecho inmovilizado; se esperan los resultados de los análisis.

¿Qué impacto tiene su retiro para la general del Tour?

El abandono de Vingegaard, de 29 años, es un golpe devastador para el espectáculo. El danés marchaba segundo en la clasificación general y estaba en plena disputa por el título.

Este suceso rompe una estadística impresionante: Vingegaard nunca se había bajado del podio en sus participaciones previas en el Tour de Francia y este representa el primer abandono de su carrera en la Grande Boucle.

Pese a la caída es una temporada histórica para Vingegaard

A pesar del amargo desenlace en tierras francesas, donde marchaba segundo en la general, la temporada 2026 del danés venía siendo absolutamente inmaculada.

Antes de llegar al Tour, Vingegaard había arrasado en el calendario internacional ganando la París-Niza (general y dos etapas), la Volta a Catalunya (general y dos etapas) y conquistando el Giro de Italia (general y cinco etapas).

De hecho, gracias a su triunfo en la Corsa Rosa de este año, logró completar el prestigioso triplete de las grandes vueltas, sumando la corona del Giro a sus dos Tours y a La Vuelta a España que conquistó en 2025.

Video de la caída de Vingegaard