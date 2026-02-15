Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Drama en el Sambódromo: Carroza fuera de control deja tres heridos en el Carnaval de Río

    "La estructura presentó una falla técnica poco después de terminar su recorrido", señalaron los primeros reportes oficiales desde Río

    Publicado por: SoloDuque

    La carroza perdió el control a la llegada a la met y provocó una grave situación de seguridad en el sambódromo de Rio de Janeiro
    La carroza perdió el control a la llegada a la meta y provocó una grave situación de seguridad en el sambódromo de Rio de Janeiro. Redes Sociales
    Drama en el Sambódromo: Carroza fuera de control deja tres heridos en el Carnaval de Río

    Resumen: "La estructura presentó una falla técnica poco después de terminar su recorrido, desviándose de forma inesperada", señalaron los primeros reportes oficiales desde Río

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que debía ser un desfile impecable terminó en tragedia para tres personas en el icónico Sambódromo Marquês de Sapucaí. Durante la presentación de la escuela de samba União de Maricá, una de las estructuras alegóricas más imponentes sufrió una falla mecánica que desató el pánico entre los asistentes y el equipo de apoyo.

    El incidente ocurrió justo después de que la agrupación cruzara la línea de meta. En ese punto crítico, la carroza perdió su eje, se desvió violentamente hacia el costado derecho de la pista y arrolló a quienes se encontraban en su trayectoria.

    El saldo de la emergencia

    Los equipos de rescate actuaron de inmediato en medio de la multitud. Este es el reporte de las víctimas:

    Tres heridos en total: Atendidos inicialmente en los puestos médicos del Sambódromo.

    Dos traslados hospitalarios: Dos de las víctimas requirieron atención especializada en centros médicos de la ciudad.

    Una intervención quirúrgica: Una de las personas sufrió fracturas graves que obligaron a una cirugía de emergencia durante la noche.

    “La estructura presentó una falla técnica poco después de terminar su recorrido, desviándose de forma inesperada”, señalaron los primeros reportes oficiales desde Río.

    Investigación en curso

    Las autoridades de Río de Janeiro y los organizadores del Carnaval han iniciado una investigación técnica para determinar por qué falló la estructura de la escuela União de Maricá.

    Este tipo de accidentes pone bajo la lupa los protocolos de seguridad y el mantenimiento de las gigantescas piezas que desfilan en la Serie de Oro.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


