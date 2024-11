¡Drama Digital! Maduro se queda sin TikTok por suspensión de su cuenta

Minuto30.com .- ¡El drama en el mundo digital no para! En una movida que ha sacudido el universo de las redes sociales, TikTok ha decidido suspender la cuenta oficial de Nicolás Maduro. La plataforma de videos cortos, que ha dado un gran paso al sumarse a la lista de enemigos del mandatario venezolano, ha anunciado que la cuenta de Maduro estará fuera de servicio al menos hasta el 19 de agosto.

La decisión llega tras una serie de ataques verbales de Maduro, quien no escatimó en calificaciones para TikTok, llamándola «inmoral» y acusándola de querer «fomentar una guerra civil en Venezuela» y de ser cómplice del «fascismo en América Latina y el mundo». Maduro no tuvo pelos en la lengua y dejó claro que la plataforma de videos cortos no está en su lista de favoritos.

Pero eso no es todo, porque la guerra de Maduro con las plataformas digitales no se detiene ahí. El presidente también ha estado en conflicto con ‘X’ (anteriormente conocido como Twitter), propiedad del magnate Elon Musk. Maduro ordenó el bloqueo temporal de ‘X’, acusando a la red social de incitar al odio y violar las leyes locales. ¡Menuda batalla digital!

Mientras las plataformas se convierten en el nuevo campo de batalla para los conflictos internacionales, TikTok y ‘X’ se encuentran en el ojo del huracán. ¿!