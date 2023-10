VIDEO. ¡Épico! Dragon Ball Daima, el nuevo anime de Akira Toriyama: tráiler causa emoción a fans

Dragon Ball es una de las series de anime más vistas, queridas e importantes en el mundo y tras conquistar varias generaciones, le apuesta a seguir haciéndolo.

Y es que Toei Animation acaba de anunciar que se estrenará Dragon Ball DAIMA, un nuevo anime que viene para encantar a los seguidores de este anime.

El anuncio se dio en el marco de la New York Comic Con, donde Toei Animation presentó un video celebrando los 40 años de Dragon Ball.

Esta nueva historia, hará énfasis en recuerdos de la saga de Majin Buu, todos los personajes se convierten en sus versiones infantiles, de manera similar a Goku en Dragon Ball GT.

Akira Toriyama, autor de los mangas originales, dice estar más involucrado de lo normal en esta producción, a tal punto que hay episodios enteros planificados por el legendario dibujante.

En principio, se desconoce en qué parte de la narrativa se ubicará Dragon Ball DAIMA; en el tráiler pueden verse a Goten y Trunks como bebés, por lo que difícilmente esta historia sea una continuación de las últimas narrativas de Dragon Ball Super.

Toei mencionó que se tendrá más información en enero, en el evento anual Dragon Ball Battle Hour, que también trae novedades sobre los juegos de la serie.

Dragon Ball DAIMA tiene previsto su estreno en la temporada del otoño japonés de 2024, lo que ubicaría al anime en octubre de ese año.

