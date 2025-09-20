Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Draco se perdió en Santa Elena: Informa si lo ves

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Draco, un hermoso pitbull que se perdió en el sector de San Ignacio, en el corregimiento de Santa Elena.

La familia de Draco lo busca desesperadamente.

Si lo has visto o tienes alguna información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato al siguiente whatsapp de contacto: 3205799922.

La pronta ayuda de la comunidad es crucial para que el perrito regrese a casa sano y salvo.

