Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La familia de draco agradece a todos los que ayudaron para que fuera posible el regreso de la mascota a su hogar

Draco ya fue encontrado en Santa Elena y recibe los cuidados de su familia

Minuto30.com .- Draco, el perrito extraviado por Santa Elena, ya está con su familia; así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron para que regresara a su hogar.

Draco se perdió en Santa Elena: Informa si lo ves

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Draco, un hermoso pitbull que se perdió en el sector de San Ignacio, en el corregimiento de Santa Elena.

La familia de Draco lo busca desesperadamente.

Si lo has visto o tienes alguna información sobre su ubicación, por favor comunícate de inmediato al siguiente whatsapp de contacto: XXXXXXXXXXXXX.

La pronta ayuda de la comunidad es crucial para que el perrito regrese a casa sano y salvo.

Aquí más Mascotas perdidas y en adopción