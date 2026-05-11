¡Dos soldados heridos en Jamundí! Ejército derriba dos drones cargados de explosivos

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Resumen: En las últimas horas, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó un hostigamiento ejecutado desde el aire contra sus tropas en zona rural del municipio de Jamundí

Minuto30.com .- En las últimas horas, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó un hostigamiento ejecutado desde el aire contra sus tropas en zona rural del municipio de Jamundí.El ataque perpetrado por la guerrilla mediante el uso de aeronaves no tripuladas (drones) acondicionadas para lanzar artefactos explosivos dejó dos soldados heridos.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades militares, el atentado se registró específicamente en el corregimiento de San Antonio, jurisdicción del municipio de Jamundí. En este sector, los soldados adscritos a la Tercera Brigada, que se encontraban realizando labores de control territorial, fueron sorprendidos por las cargas explosivas arrojadas desde los dispositivos aéreos.

Producto de las detonaciones, se reportó la afectación de varios militares:

El saldo: Dos (2) soldados resultaron heridos tras ser alcanzados por esquirlas de los explosivos.

Estado de salud: La institución entregó un parte de tranquilidad, confirmando que las lesiones no revisten gravedad. Los uniformados recibieron atención primaria de manera oportuna por parte de los enfermeros de combate en el lugar de los hechos.

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Respuesta militar: Dos drones derribados

Ante la inminencia del ataque desde el aire, la reacción de las tropas en tierra fue inmediata. En medio del hostigamiento, los soldados lograron repeler la ofensiva accionando sus armas de dotación contra los dispositivos.

El resultado: El Ejército confirmó que dos de estos drones fueron derribados de manera exitosa, neutralizando así la amenaza directa contra la unidad militar y la población civil aledaña.

Tras superar el ataque inicial, el despliegue operacional en el corregimiento de San Antonio se mantiene activo. Las fuerzas de superficie se encuentran trabajando de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol), patrullando la zona y vigilando el espacio aéreo para contrarrestar cualquier nueva amenaza que ponga en riesgo a la comunidad de este convulso municipio vallecaucano.