    ¡Dos semanas de terror en Yondó! 50 personas siguen confinadas por enfrentamientos entre grupos armados

    Las familias afectadas reciben asistencia humanitaria mientras el Ejército avanza para garantizar la seguridad en la zona.

    Sara Cespedes

    Foto: Tomada de redes sociales
    En Puerto Matilde, Yondó, cerca de 50 personas de 15 familias permanecen confinadas desde hace más de dos semanas por combates entre el Clan del Golfo y el ELN. Mientras el Ejército avanza hacia la zona para garantizar la seguridad, la Gobernación y la Alcaldía brindan asistencia humanitaria a los afectados.

    Más de dos semanas de confinamiento y temor afrontan cerca de 50 personas, distribuidas en 15 familias, en el corregimiento de Puerto Matilde, zona rural del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño. La situación se presenta como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, que han obligado a los habitantes a limitar su movilidad por seguridad.

    Según la Gobernación de Antioquia, los enfrentamientos corresponderían a disputas territoriales entre el Clan del Golfo y el ELN, aunque otras estructuras armadas podrían estar operando en la zona. La tensión se intensificó hace tres semanas, cuando fue hallado un cilindro con letras alusivas a las FARC, lo que generó alarma sobre la presencia de múltiples actores ilegales en el territorio.

    Las familias afectadas se han visto obligadas a permanecer en sus hogares o desplazarse hacia el casco urbano de Yondó para proteger su integridad. Durante este tiempo, se han registrado incluso ataques con drones a algunas viviendas de la vereda San Francisco, lo que evidencia la complejidad de la situación de orden público en la zona.

    Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Yondó han desplegado asistencia humanitaria a los damnificados, mientras el Ejército Nacional avanza hacia Puerto Matilde con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer la presencia del Estado en la región. Luis Martínez, secretario de Seguridad del departamento, aseguró que todas las personas desplazadas están siendo atendidas con apoyo institucional y que la Fuerza Pública trabaja para recuperar el control del territorio.

    Este caso se suma a otros desafíos de seguridad en Antioquia, donde los enfrentamientos entre grupos armados y la actividad de estructuras ilegales continúan generando desplazamientos, confinamiento y riesgo para las comunidades rurales. Mientras se espera que la llegada del Ejército permita que las 50 personas puedan regresar a sus hogares de manera segura, las autoridades advierten que la situación sigue siendo delicada y requiere atención constante.


