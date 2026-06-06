Resumen: Las autoridades reaccionaron de inmediato ante la gravedad de la situación, logrando la captura de tres personas en el lugar de los hechos, entre ellos el intendente que vestía de civil y el propietario del vehículo

Dos policías de la Sijín asesinados durante la recuperación de un vehículo robado: Tres capturados entre ellos un policía

Minuto30.com .- La ciudad de Medellín fue escenario de un lamentable y confuso hecho de violencia que dejó como saldo el asesinato de dos uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). La tragedia, que se desató tras el hurto de una camioneta, involucró un ataque armado presuntamente perpetrado por otro miembro de la Policía Nacional que se encontraba de civil.

El hurto y el rastreo tecnológico

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se originaron a las afueras de un reconocido centro comercial en Laureles. Al salir del establecimiento, el propietario de una camioneta se percató de que su vehículo había sido robado.

Sin embargo, en el interior del automotor había quedado un dispositivo iPad, lo que le permitió al dueño rastrear la ubicación exacta en tiempo real. Ante esta situación, la víctima del hurto contactó a un amigo suyo para que lo acompañara de civil a recuperar el vehículo.

El fatídico encuentro en la Carrera 79 con Calle 43

Paralelo al rastreo del dueño, una patrulla de la Sijín ya había logrado ubicar la camioneta robada. Cuando el propietario y el intendente jefe de civil llegaron al punto señalado por el GPS, se encontraron con los investigadores de la Sijín que estaban inspeccionando el automotor.

Presuntamente, en medio de una grave confusión y creyendo que los agentes de la Sijín eran los ladrones, el uniformado de civil abrió fuego sin mediar palabra. Los relatos del violento suceso detallan la crudeza del ataque:

Patrullero Jhon Alexander Zapata Vásquez: Recibió impactos de bala en la cabeza y cayó en el lugar de los hechos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Subintendente Yuly Milena Giraldo Morales: Trató de huir corriendo del lugar mientras le disparaban. Según los reportes preliminares, la uniformada soltó su arma y habría sido impactada en múltiples ocasiones causándole la muerte.

Capturas y pronunciamiento oficial

Las autoridades reaccionaron de inmediato ante la gravedad de la situación, logrando la captura de tres personas en el lugar de los hechos, entre ellos el intendente que vestía de civil y el propietario del vehículo. Actualmente se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer por completo la dinámica del letal malentendido.

Por su parte, el Gobernador de Antioquia emitió un sentido mensaje a través de sus canales oficiales, lamentando profundamente la pérdida de los dos investigadores:

«Antioqueños, el Gobierno de Antioquia lamenta el asesinato de dos integrantes de la Policía, la Subintendente Yuly Milena Giraldo Morales y el Patrullero John Alexander Zapata Vásquez. Los uniformados fueron atacados mientras cumplían con su deber. (…) A sus familias y a la Policía Nacional les enviamos un abrazo y nuestras condolencias. Antioquia acompaña su dolor».