Dos perritas abandonadas buscan hogar: se requiere que sean adoptadas juntas

Minuto30.com .- Una lamentable historia de abandono viven dos perritos que han convivido juntos en una vivienda por varios años y que fueron dejadas amarradas en la ventana de una veterinaria, por negarse a “dormirlas” porque su anterior dueño no quería tenerlas más tiempo.

Estas hermosas y cariñosas perritas de avanzada edad requieren un hogar que las adopte juntas, pues son el apoyo emocional la una de la otra.

Fueron acogidas en un hogar de paso, pero es importante, debido a la avanzada edad, que tengan un hogar estable, que las ame y las cuide.

Si te animas a llevarlas a tu casa, comunícate de manera urgente al whatsapp 3024298066.

