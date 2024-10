Dos partidos más de la primera fecha de la liga se juegan este miércoles

Resumen: Liga BetPlay II-2024: arranca la primera fecha con Santa Fe vs Pasto y Alianza vs Nacional Santa Fe busca la revancha ante Pasto, mientras que Nacional, con equipo nuevo, enfrenta a Alianza. 6:00 PM: Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto en el Nemesio Camacho El Campín. 8:10 PM: Alianza F.C. vs Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Pavajeau.