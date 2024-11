Madrid, 2 feb (EFE).- El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción al entrenador del Rayo Vallecano, Francisco Rodríguez, expulsado ante el Atlético de Madrid, y uno al jugador de Osasuna Uani García, que vio la roja por doble amonestación ante el Barcelona, y al madridista Aurelien Tchouameni, por acumulación de amonestaciones.

Tras la disputa de los partidos aplazados de la vigésima jornada, Competición sancionó al técnico rayista por protestas al árbitro, después de ser expulsado con roja directa al final del Atlético-Rayo Vallecano (2-1), por entrar en el terreno de juego protestando una decisión arbitral (m.90+1), según el acta de César Soto Grado.

Unai García también vio la tarjeta roja en el minuto 66 del Barcelona-Osasuna (1-0), después de ser amonestado en dos ocasiones (m.16 y m.66), primero por una entrada a un contrario de forma temeraria y luego por sujetar a un adversario en la disputa de un balón.

Según informó la RFEF, Competición desestimó las alegaciones del Real Madrid contra la tarjeta amarilla mostrada anoche en el encuentro jugado en Getafe (0-2) al francés Aurelien Tchouameni (m.90+2), que le obliga a cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y a ser baja en el derbi del domingo.

El colegiado De Burgos Bengoechea amonestó a Tchouameni "por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón" y el Real Madrid alegó que su jugador no llegó a contactar con el contrario, por lo que no es posible que lo derribase de manera temeraria.

El Real Madrid argumentó que esto queda demostrado gracias a la prueba videográfica y que el colegiado además señaló un fuera de jugo del equipo contrario, algo que no hubiese hecho de existir la falta que está en el origen del expediente.

En su resolución, Competición afirma que no le corresponde valorar la temeridad de la acción y que el visionado repetido de las imágenes no le ha permitido concluir, " más allá de toda duda, que la acción que motivó la amonestación no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral".

"Dichas imágenes, por el contrario, parecen probar, al menos prima facie, que dicho contacto se produjo y provocó la caída del jugador del equipo contrario. No contradice esta conclusión, a pesar de lo afirmado por el club alegante, la decisión posterior del colegiado", añadió.

Por: EFE