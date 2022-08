A dos ‘jíbaros’ los cogieron con ‘coca y yerba’

En labores de registro y control realizadas por la Policía y el Ejército en San Antero (Córdoba), fueron capturados dos presuntos jíbaros, cuando se movilizaban transportando marihuana y base de coca.

Los uniformados se encontraban en el corregimiento El Porvenir, de la mencionada localidad, cuando les solicitaron una requisa a los sujetos 26 y 33 años de edad, y les encontraron 350 gramos de marihuana y 100 gramos de base de coca.

Por las características físicas y de empaque, los estupefacientes serían usados para la venta al menudeo en las ‘ollas de vicio’ de la localidad.

Los capturados junto a las sustancias incautadas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

