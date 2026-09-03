Resumen: Los usuarios del occidente de Medellín ya pueden respirar tranquilos. El Metro confirmó la solución de la falla técnica que paralizó el sistema desde la madrugada y los ciudadanos agradecieron la información oportuna.

¡Tranquis ya está melo! Casi dos horas estuvo suspendido el Metrocable de La Aurora

Minuto30.com .- La movilidad matutina en el occidente de la capital antioqueña sufrió un traspié este jueves, pero afortunadamente la situación ya se encuentra bajo control. Tras superar un inconveniente técnico que obligó a frenar las cabinas, el Metrocable de la Línea J, que cubre la ruta entre las estaciones San Javier y La Aurora, restableció por completo su servicio comercial.

La contingencia de madrugada

La interrupción inició muy temprano. A las 4:38 a.m., justo en el horario donde cientos de ciudadanos madrugan para dirigirse a sus lugares de trabajo y estudio, el Metro de Medellín informó a través de sus canales oficiales que la línea de cable aéreo se encontraba temporalmente fuera de servicio.

La suspensión se extendió por espacio de una hora y cuarenta minutos, tiempo durante el cual los equipos técnicos y de mantenimiento de la empresa de transporte intervinieron la infraestructura del sistema para dar una solución segura y rápida al inconveniente no especificado.

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«¡Tranquis, ya está melo!»

Finalmente, a las 6:18 a.m., la luz verde volvió a encenderse en las estaciones y el Metro anunció que el impasse técnico había sido superado, reanudando el abordaje de pasajeros con total normalidad.

A pesar del traumatismo logístico que genera una pausa de casi dos horas en el transporte masivo al inicio del día, la reacción ciudadana fue de comprensión. A través de redes sociales, donde primaron expresiones de alivio y frases de celebración como «¡Tranquis, ya está melo!», los usuarios del sector de La Aurora y San Javier destacaron y agradecieron la comunicación oportuna brindada por la empresa, la cual les permitió replantear sus rutas a tiempo para llegar a sus destinos.