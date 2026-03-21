Dos días después de la explosión en Rionegro: murió la mujer de 72 años rescatada bajo los escombros

Resumen: Dos días antes, la comunidad de la vereda Mampuesto se unió en una carrera contra el tiempo para remover escombros tras un estallido que despertó a todo el sector

Minuto30.com .- La batalla por la vida terminó para la mujer de 72 años que había conmovido a Antioquia tras ser rescatada de las ruinas de su propia casa. En las últimas horas, fuentes médicas confirmaron su fallecimiento en un centro asistencial, luego de permanecer dos días en estado crítico tras la fuerte explosión registrada en jurisdicción de Rionegro.

Dos días de lucha incansable

La paciente, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva por petición familiar, ingresó con heridas de extrema gravedad producto del colapso de la estructura y la onda explosiva. A pesar de haber sido estabilizada inicialmente tras su complejo rescate por parte de los organismos de socorro, las complicaciones derivadas de sus lesiones superaron los esfuerzos del personal médico especializado.

“Hicimos todo lo humanamente posible, pero el compromiso sistémico era muy severo”, indicaron desde el hospital donde permanecía bajo pronóstico reservado.

Un rescate que dio esperanza

Cabe recordar que el pasado jueves, la comunidad de la vereda Mampuesto se unió en una carrera contra el tiempo para remover escombros tras un estallido que despertó a todo el sector. Los bomberos de Rionegro lograron extraer a la adulta mayor con vida, en una maniobra que fue calificada inicialmente como un milagro.

Investigación en curso

Las autoridades de gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos continúan las investigaciones para determinar con exactitud qué causó la detonación. Las hipótesis preliminares apuntan a una posible acumulación de gas propano o fallas en un cilindro, pero aún no hay un reporte oficial definitivo.