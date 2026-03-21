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    Dos días después de la explosión en Rionegro: murió la mujer de 72 años rescatada bajo los escombros

    Las autoridades de gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos continúan las investigaciones

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Atrapada entre los escombros! Rescatan a adulta mayor tras explosión en una vivienda de Rionegro
    Foto de cortesía.
    Dos días después de la explosión en Rionegro: murió la mujer de 72 años rescatada bajo los escombros

    Resumen: Dos días antes, la comunidad de la vereda Mampuesto se unió en una carrera contra el tiempo para remover escombros tras un estallido que despertó a todo el sector

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La batalla por la vida terminó para la mujer de 72 años que había conmovido a Antioquia tras ser rescatada de las ruinas de su propia casa. En las últimas horas, fuentes médicas confirmaron su fallecimiento en un centro asistencial, luego de permanecer dos días en estado crítico tras la fuerte explosión registrada en jurisdicción de Rionegro.

    Dos días de lucha incansable

    La paciente, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva por petición familiar, ingresó con heridas de extrema gravedad producto del colapso de la estructura y la onda explosiva. A pesar de haber sido estabilizada inicialmente tras su complejo rescate por parte de los organismos de socorro, las complicaciones derivadas de sus lesiones superaron los esfuerzos del personal médico especializado.

    “Hicimos todo lo humanamente posible, pero el compromiso sistémico era muy severo”, indicaron desde el hospital donde permanecía bajo pronóstico reservado.

    Un rescate que dio esperanza

    Cabe recordar que el pasado jueves, la comunidad de la vereda Mampuesto se unió en una carrera contra el tiempo para remover escombros tras un estallido que despertó a todo el sector. Los bomberos de Rionegro lograron extraer a la adulta mayor con vida, en una maniobra que fue calificada inicialmente como un milagro.

    Investigación en curso

    Las autoridades de gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos continúan las investigaciones para determinar con exactitud qué causó la detonación. Las hipótesis preliminares apuntan a una posible acumulación de gas propano o fallas en un cilindro, pero aún no hay un reporte oficial definitivo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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