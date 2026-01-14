Néstor Lorenzo revela su estrategia de trabajo y ambición para llevar a la Selección Colombia a lo más alto en el Mundial 2026. Foto: FCF

Dos amistosos y un Mundial: Calendario de la Selección Colombia Masculina de Mayores en 2026

Minuto30.com .- El sueño mundialista ha comenzado. La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la batuta de Néstor Lorenzo, ya tiene trazada la hoja de ruta para el año más importante del fútbol internacional.

Con la mirada puesta en Norteamérica, el combinado nacional no solo se prepara para el debut orbital, sino que medirá sus fuerzas ante potencias europeas en una preparación de élite.

A falta de solo seis meses para que ruede la pelota en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado los detalles de la preparación y el fixture oficial de la fase de grupos.

El examen de marzo: Pruebas de fuego ante Francia y Croacia

Para llegar al Mundial en plenitud de condiciones, Colombia no ha escatimado en exigencia. En la fecha FIFA de marzo, la “Tricolor” se trasladará a territorio europeo para enfrentar a dos selecciones que son protagonistas constantes en el ranking FIFA. Estos amistosos servirán para terminar de pulir la lista de 26 convocados que representarán al país.

Calendario Fecha FIFA – Marzo 2026:

26 de marzo: Colombia vs. Croacia

29 de marzo: Colombia vs. Francia

Colombia en el Mundial 2026: Análisis del Grupo K

La suerte está echada. Colombia ha sido ubicada en el Grupo K, una zona que combina la técnica asiática, el misterio de los repechajes y un cierre de infarto ante una potencia europea. El debut será histórico, enfrentando por primera vez en una cita orbital a Uzbekistán.

El Fixture de la Selección Colombia (Fase de Grupos)

El camino comenzará en territorio mexicano, donde la Selección espera contar con el apoyo masivo de la colonia colombiana, para luego cerrar la clasificación en el calor de Miami.

*El rival del 23 de junio se definirá en el play-off intercontinental.

La logística de Néstor Lorenzo: El búnker tricolor

El cuerpo técnico liderado por Lorenzo ya trabaja en la logística de los viajes. Jugar en Ciudad de México y Guadalajara implica un reto por la altitud y las temperaturas, mientras que el cierre en Miami ofrece un clima más familiar para los jugadores que militan en la MLS y ligas americanas.

El objetivo es claro: superar la fase de grupos como líderes para evitar cruces prematuros con potencias como Argentina o Brasil en las rondas de eliminación directa.

Lo que debe saber el hincha:

Entradas: La FIFA habilitará la última fase de venta de boletos en febrero.

Transmisión: Los partidos podrán seguirse en vivo por los canales habituales de la televisión nacional.

Preparación: Tras la fecha de marzo, se espera un último microciclo en mayo con jugadores de la liga local.

¿Estamos listos para hacer historia?

La Selección Colombia llega a este 2026 con una mezcla de experiencia y juventud. Figuras consolidadas y nuevas promesas del fútbol europeo buscan superar la mejor actuación histórica de Colombia en un mundial.

La planificación es milimétrica y el apoyo de la hinchada será fundamental.

