[Video] ¡Tragedia! dos afganos murieron al caer del tren de aterrizaje de un avión

Son miles los ciudadanos que intentan abandonar Afganistán luego de la toma del control de los talibanes.

Kabul, es uno de los escenarios donde reina el caos, es tanto el desespero por salir que las personas hacen lo que sea. Tal fue el caso de dos hombres que se subieron como polizones al tren de aterrizaje de un avión comercial que salía desde la capital.

El hecho quedó registrado en un video aficionado, allí se observa que mientras el avión asciende, dos persona caen al vacío.

De otro modo, medios de comunicación informan que otras cuatro personas han perdido la vida en medio del desorden en el aeropuerto.

Another shocking news from #Afghanistan,The 02 person falls down from a plane 😱😱😱😱on #Afghanistan

My God what happening in #Afghanistan.!!#Afghanistan #Talibans #Afghanishtan #AfghanWomen #Kabul #KabulHasFallen #AfghanistanBurning #KabulFalls

#kabulairport #kabulairport pic.twitter.com/OrZTKDQ6JY

— Arpana Singh Rajput (@arpana_singh_) August 16, 2021