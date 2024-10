Nueva York, 5 ene (EFE).- Donovan Mitchell, que fue compañero de Ricky Rubio en los Cavaliers y los Jazz, y J.B. Bickerstaff, actual técnico de la franquicia de Cleveland, dedicaron este viernes unas palabras muy emotivas y cariñosas al base español, quien se encuentra de baja por salud mental desde el verano y que el jueves anunció su retirada de la NBA.

"Ricky era una de mis personas favoritas con las que estar en la NBA", dijo Bickerstaff a los medios antes del partido que los Cavaliers ganaron esta noche a los Washington WIzards.

"Tengo una deuda de gratitud con Ricky tal que solo hay un par de personas de las que podría decir en este punto que han tenido un impacto en mí de esa manera. Nos ayudó, en un periodo breve de tiempo, y dirigió a esta organización a lo que ves ahora delante de ti", añadió.

El técnico se refirió a la temporada 2021-2022, la primera de Rubio en Cleveland y en la que su veteranía y experiencia fueron fundamentales para que los Cavaliers sumaran 22 victorias más que en el curso anterior.

"Su presencia me permitió entrenar al equipo de una cierta manera donde no había nadie demasiado grande como para no sacrificar. Fue un base titular en toda su carrera. Tenía el nivel de base titular cuando estuvo con nosotros. Pero se sacrificó para salir desde el banquillo y ser parte de este equipo", explicó.

"Ricky es uno de los espíritus más singulares con los que he estado. Punto. No es una persona que tiene que decir mucho o que tiene que estar siempre en medio, pero de alguna forma y de alguna manera tiene esa especie de atracción que la gente quiere estar alrededor de él y pasar tiempo con él: jugar para él y no solo con él. Siempre tendrá un lugar especial para mí", desarrolló.

Por su parte, Mitchell, la gran figura de los Jazz y los Cavaliers y que compartió vestuario en ambos conjuntos con el de El Masnou, recordó que Rubio, ya desde su primer año como novato en Utah, se sentaba con él a analizar jugadas y trataba de enseñarle todo lo que sabía.

"Hay tantas cosas diferentes en la pista que me ha enseñado que estoy genuinamente agradecido y que he llevado conmigo durante toda mi carrera", dijo.

"Pero también como persona. He estado en su casa en España, conozco a su familia, conozco a todos muy bien. Es tan auténtico como persona como jamás he conocido a alguien. Estoy genuinamente agradecido a él, se lo he dicho como mil veces. Ha hecho tanto por mí, por los Cavaliers, por los Jazz, por todos los sitios en los que ha estado. Sé que Darius Garland lo siente de la misma forma (…). Estoy feliz por él", añadió.

Tras doce temporadas en la NBA, Rubio anunció este jueves que su trayectoria en la NBA "ha llegado a su fin".

El comunicado de Ricky llegó poco después de que la cadena ESPN informara el jueves por la mañana del acuerdo entre los Cavaliers y el catalán para la rescisión de su contrato.

Rubio abordó asimismo en su escrito los problemas de salud mental por los que ha pasado recientemente.

"El pasado 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente fue a un lugar oscuro. De alguna forma sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no tenía la situación bajo control. Al día siguiente decidí parar mi carrera profesional", detalló Rubio en su comunicado.

"Un día, cuando sea el momento adecuado, me gustaría compartir mi experiencia completa con todos vosotros para que pueda ayudar a apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo privado por respeto a mi familia y a mí mismo mientras sigo trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que estoy mucho mejor y mejorando cada día", agregó. EFE

dvp/og

Por: EFE