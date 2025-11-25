¡Donó 10 veces más por error! El «despiste» de Diego que le salvó la vida a «pulguita»

Resumen: Pulguita fue atacada por unos perros que le fracturaron el cráneo y requiere un costoso tratamiento, que de a poco va teniendo positivos resultados
Minuto30.com .- Una emotiva anécdota, narrada por la influencer @wattersanyi, se ha vuelto viral, demostrando que a veces los errores tienen las recompensas más hermosas. Su hermano, Diego, protagonizó una insólita confusión al hacer una donación a un refugio de gatos que ha terminado siendo un verdadero regalo de vida para un felino.
El dinero, $10.000 pesos argentinos, estaba destinado a “Pulguita”, un gatito que lucha por sobrevivir tras ser brutalmente atacado por perros, sufriendo múltiples y graves fracturas en el cráneo.
La influencer contó entre risas el “error de ceros” cometido por su hermano.
Este “hermoso error” resultó en una donación de $100.000 pesos argentinos, una suma inesperada que ha significado un enorme alivio para los gastos médicos de Pulguita.
Diego contó que además recibió un hermoso agradecimiento; pues gracias a este gesto involuntario, pero profundamente generoso, “Pulguita ya tiene $100.000 pesos argentinos más para su recuperación y tendrá con qué salir de su gravedad”.
Muchos usuarios se sintieron conmovidos por la historia del pequeño felino y se volcaron al perfil de las rescatistas para seguir de cerca su evolución, inspirados por el gran corazón (y el despiste) de Diego.
La propia influencer bautizó a su hermano como el “michi-tío” oficial de la camada.
Así va la recuperación de Pulguita
Mucho veterinario de por medio, sigue ronroneando pic.twitter.com/RJ3Gy3HjkL
— Anto nela⏺ (@AntoneeAguilera) November 19, 2025
Mucho veterinario de por medio, sigue ronroneando pic.twitter.com/RJ3Gy3HjkL
— Anto nela⏺ (@AntoneeAguilera) November 19, 2025
Ignoren mi cara de felicidad (y cansancio), es que a pulguita le sacaron la vía pic.twitter.com/6OJM7Z7vEu
— Anto nela⏺ (@AntoneeAguilera) November 24, 2025
Aquí más Noticias Virales
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios