¿Dónde verlo? Fredrik Fodstad: el único colombiano que buscará la gloria en Milano Cortina 2026

Colombia ya se prepara para vivir una nueva cita con los deportes de invierno en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

En esta edición, el país estará representado por Fredrik Fodstad, quien llevará la bandera tricolor como único competidor nacional.

La participación del esquiador bogotano comenzará oficialmente este viernes 6 de febrero con la Ceremonia de Apertura, evento que se llevará a cabo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y contará con la narración del reconocido periodista Alberto Lati.

El debut deportivo de Fodstad tendrá lugar el domingo 8 de febrero en la exigente prueba de Esquiatlón 10 km + 10 km.

Esta competencia, que combina las técnicas clásica y libre, iniciará a las 6:30 a.m. (hora colombiana) y se disputará en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, en Val di Fiemme.

Dos días después, el martes 10 de febrero, el atleta regresará a la pista para la clasificación del esprint clásico a las 3:55 a.m., buscando avanzar en una de las modalidades más explosivas de la disciplina.

El calendario del colombiano continuará el viernes 13 de febrero a las 5:45 a.m. con la prueba de salida libre por intervalos de 10 km, un desafío de alta resistencia y técnica.

Finalmente, Fodstad cerrará su participación el sábado 21 de febrero a las 5:00 a.m. (según el cronograma oficial actualizado) en la prueba reina del esquí de fondo: la salida masiva clásica de 50 km, considerada el maratón de las nieves.

Durante todas las competencias, el deportista estará asistido por su entrenador y un delegado oficial del Comité Olímpico Colombiano.

La historia de Fredrik Fodstad es tan singular como su talento. Nacido en Bogotá el 7 de enero de 2001, fue adoptado a los pocos meses por una familia noruega, país donde creció y desarrolló su pasión por el esquí cross-country en el municipio de Eidsvoll.

Su elección para representar a Colombia es fruto de sus destacados resultados internacionales, permitiendo que el país mantenga su presencia en las justas invernales por tercera vez consecutiva.

Los aficionados en Colombia podrán seguir cada detalle de la actuación de Fodstad a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La transmisión en vivo estará disponible en los canales de televisión paga de Claro, así como en su canal oficial de YouTube, la aplicación Claro Video y el sitio web oficial.

Esta cobertura permitirá a los colombianos acompañar de cerca el esfuerzo de un atleta que, a pesar de su formación en Europa, compite con el corazón puesto en sus raíces.

