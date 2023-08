Dónde queda «Barbie Land»: el científico Neil deGrasse Tyson investigó

Lo que faltaba que un astrofísico y divulgador científico se preguntará «dónde queda Barbie Land».

El hombre de Cosmos Neil deGrasse Tyson, que se precia de ser astrofísico, escritor y divulgador científico, que se ha convertido en el Sagan del Siglo XXI, cayó en el boom de Barbié e investigó si «Barbie Land» pudiera existir dónde estaría ubicada. Y es que deGrasse, tiene un buen sentido del humor para referirse a pequeños detalles que con su ciencia intenta explicar y esta vez lo hizo en «X» (Twitter). Para él al ver algunos detalles del decorado del set y lo planteado en Barbie de noche o día además de su viaja a través de Barbie Land para llegar al mundo real y viceversa, detalla varios aspectos como: «En Barbie la película, la orientación de la luna coloca a Barbie World entre 20 y 40 [grados] de latitud norte en la Tierra», escribió deGrasse, lo que la ubica aproximadamente en algún lugar entre la mitad inferior de los Estados Unidos y la mitad del norte de México. Con el decorado, «las palmeras restringen aún más la latitud entre 20 y 30 grados» o sea que geográficamente nos llevaría a oeste de Texas, Costa del Golfo americano y norte de nuevo de México. Finalmente para él, sol y la luna, «salieron y se pusieron sobre el océano» es decir que Barbie Land precisa aterrizaría en sus propias palabras en los Cayos de Florida.

UNA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DE DÓNDE QUEDA BARBIE LAND

In @BarbieTheMovie, the Moon's orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023