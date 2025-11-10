¿Dónde les quedaron los huevitos? Aves chocaron con airbus de Avianca en pleno vuelo y en video quedó

Resumen: El avión será inspeccionado para evaluar los daños y garantizar su aeronavegabilidad, mientras que Avianca deberá reubicar a los pasajeros para completar su viaje a Bogotá
Minuto30.com .- Un incidente de seguridad se registró en el espacio aéreo colombiano luego de que una aeronave de Avianca sufriera un impacto de aves poco después de despegar del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.
El Airbus A320, que tenía como destino final a Bogotá, se encontraba en la fase de ascenso cuando se produjo el impacto. Siguiendo estrictos protocolos de seguridad, la tripulación al mando tomó la decisión de desviar el vuelo.
Aterrizaje Seguro y Sin Novedades
El aterrizaje de la aeronave se efectuó de manera segura y sin inconvenientes para los pasajeros y la tripulación en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali.
El avión será inspeccionado para evaluar los daños y garantizar su aeronavegabilidad, mientras que Avianca deberá reubicar a los pasajeros para completar su viaje a Bogotá.
Aquí más Noticias de Colombia