¿Dónde está Huber Andrés? Desapareció en el Parque San Antonio

Resumen: Su procedencia de la zona rural de Andes lo hace particularmente vulnerable a la dinámica compleja y, en ocasiones, hostil del centro de Medellín, especialmente en un punto de alta congestión y múltiples rutas de transporte como lo es San Antonio.

Minuto30.com .- En la ciudad de Medellín se perdió el astro de Huber Andrés Ossa Velásquez, un joven oriundo del municipio de Andes, Antioquia, de quien se desconoce su paradero desde el miércoles 24 de febrero.

La última ubicación confirmada del ciudadano fue el Parque San Antonio, en pleno corazón de Medellín, un sector que hoy es el epicentro de una angustiante búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades.

Un viaje de solidaridad que terminó en misterio

La historia de Huber Andrés es la de muchos colombianos que viajan desde las regiones hacia la ciudad impulsados por el amor familiar. Según relataron sus allegados a Minuto30, el joven se desplazó desde el suroeste antioqueño con un propósito noble: ayudar en el cuidado de una tía que se encuentra enferma.

Sin embargo, lo que parecía una llegada exitosa se tornó en pesadilla en cuestión de minutos: tan solo cinco minutos después de esa última llamada, su teléfono celular fue apagado y la comunicación se cortó de forma abrupta.

Señas particulares y vestimenta: Claves para su identificación

Al momento de su desaparición, Huber Andrés Ossa Velásquez vestía de la siguiente manera:

Pantalón azul y camiseta azul clara

Como seña particular, Huber tiene un lunar pequeño encima de la ceja derecha, aunque no es de gran tamaño.

