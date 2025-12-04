¿Dónde comprar las boletas? ¡Vamos a llenar! Paisas los quiere a todos en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín para la final de Baloncesto

Minuto30
    ¿Dónde comprar las boletas? ¡La Final de Baloncesto de Medellín arde! Paisas busca el bicampeonato en el Coliseo Iván de Bedout. Foto: Cortesía Paisas
    Resumen: El equipo de baloncesto Paisas, el quinteto de Medellín, busca hacer historia al conseguir un histórico bicampeonato para Antioquia, y para ello han convocado a toda la afición a llenar el Coliseo Iván de Bedout para los cruciales juegos 1 y 2 de la final este jueves 4 y viernes 5 de diciembre a las 7:00 p.m., con el objetivo de asegurar una ventaja de dos victorias en casa; las entradas para apoyar al equipo en este desafío se pueden adquirir a través de Fanki.co desde $20.000 pesos, mientras que la serie se trasladará luego a Quibdó y podría regresar a Medellín el 13 de diciembre para un potencial quinto juego de desempate.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Paisas, el quinteto de Medellín, se encuentra en la cúspide de una nueva hazaña: la búsqueda de un histórico bicampeonato para el baloncesto antioqueño.

    El equipo paisa ha convocado a toda la afición del baloncesto de Medellín y Antioquia para que se unan a esta gesta y hagan sentir la localía en la gran final.

    El primer paso de esta emocionante batalla por el título se dará en el Coliseo Iván de Bedout, donde se espera un lleno total para impulsar al equipo a conseguir una ventaja temprana en la serie.

    Los amantes del baloncesto tienen una cita ineludible con la historia este jueves 4 y viernes 5 de diciembre, ya que los juegos 1 y 2 de la final se disputarán en la capital antioqueña, ambos programados para las 7:00 p.m.

    Paisas tiene claro su objetivo: pisar fuerte en casa y asegurar las dos primeras victorias ante su público.

    El apoyo masivo de la hinchada será crucial para lograr este propósito y crear una atmósfera electrizante en un escenario con capacidad para más de 5.600 personas, diseñado para vibrar con la intensidad de la final.

    Tras el arranque en Medellín, la definición del campeonato se trasladará a Quibdó para los juegos 3 y 4 (9 y 10 de diciembre).

    No obstante, la serie podría tener un capítulo final y definitivo de regreso en la capital antioqueña el sábado 13 de diciembre, a las 5:00 p.m., si la contienda se extiende hasta ese quinto y emocionante encuentro.

    Por ello, la invitación a la afición no es solo para el inicio, sino para estar listos si la fiesta del baloncesto regresa a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ para el desenlace.

    La hora de alentar es ahora y la oportunidad de presenciar la historia está al alcance de la mano.

    Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de Fanki.co, con precios que inician desde los $20.000 pesos.

    Sin duda, la invitación a los aficionados es a comprar la boleta y unirse al rugido de la afición para acompañar a Paisas en su camino hacia el bicampeonato.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

