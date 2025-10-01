Resumen: El 18 de octubre Medellín realizará la Donatón Cero Hambre en Parques del Río. Se recibirán donaciones en alimentos y dinero para familias vulnerables.

¡Todos a Parques del Río! Medellín vivirá la Donatón Cero Hambre para ayudar a familias

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a la Donatón Cero Hambre, una jornada solidaria que busca recolectar alimentos y recursos económicos destinados a las familias más vulnerables de la ciudad.

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Parques del Río, a partir de las 10:00 de la mañana. Allí se recibirán alimentos no perecederos, que serán canalizados a través de los bancos de alimentos, así como donaciones en dinero, las cuales se podrán realizar mediante la corporación Presentes.

El mandatario destacó que todas las entregas se harán con total transparencia y agradeció a los aliados y madrinas de la iniciativa que se han sumado a este propósito de erradicar el hambre en la capital antioqueña.

“Medellín es solidaria, Medellín es como vos”, expresó Gutiérrez, al invitar a los ciudadanos a participar no solo con sus aportes, sino también disfrutando de la programación cultural y gastronómica que acompañará la jornada.

La Donatón Cero Hambre busca fortalecer la red de apoyo que ya viene funcionando en la ciudad y que se ha convertido en un puente entre la solidaridad de los ciudadanos y las necesidades de quienes atraviesan situaciones difíciles.

