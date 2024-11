Donald Trump vence en unos ‘caucus’ de Nevada diseñados a su medida

Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ganó este jueves en los ‘caucus’ republicanos de Nevada que fueron diseñados a su medida y donde no se enfrentaba a ningún aspirante de peso, de acuerdo a las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post. Los republicanos […]