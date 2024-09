Donald Trump propone controvertida medida contra el crimen que recuerda a ‘La Purga’

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una nueva ola de controversia tras sugerir una medida para combatir el crimen que ha sido comparada con la trama de la película de terror La Purga. Durante un mitin en Pensilvania, Trump propuso que la policía tuviera «una hora realmente dura» con menos restricciones para abordar la delincuencia, asegurando que esta acción podría poner fin a la violencia de inmediato.

La propuesta, que ha sido objeto de críticas intensas, evocó rápidamente el concepto de *La Purga*, donde se permiten todos los crímenes, incluidos los asesinatos, durante un periodo específico sin consecuencias legales.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en señalar las similitudes entre las declaraciones de Trump y la trama de la película, destacando que una de las entregas de la franquicia se titula *Election Year*, el mismo año en que Trump fue elegido presidente.

Aunque el candidato republicano no proporcionó detalles específicos sobre cómo se implementaría esta «hora dura», sus comentarios se producen en un contexto de críticas continuas a las políticas migratorias y a un supuesto aumento de la criminalidad en las ciudades estadounidenses.

Además, Trump ha intensificado sus ataques contra la administración demócrata, acusando a la izquierda de obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden y de proteger a los criminales.

Este tipo de retórica no es nueva en los discursos de Trump, quien a lo largo de su carrera ha hecho llamamientos agresivos en favor de la ley y el orden. Sin embargo, su reciente propuesta ha captado la atención por su tono extremo, sugiriendo una sociedad fuera de control, similar a la representada en *La Purga*.

A medida que Trump continúa su campaña para las próximas elecciones, su discurso sigue provocando un debate intenso sobre la violencia y la seguridad en Estados Unidos.

La reacción de la comunidad y las repercusiones de esta propuesta en el debate político siguen siendo temas de discusión en las redes sociales y los medios de comunicación.

Trump on theft: If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately. pic.twitter.com/DkOdULcV32

— Acyn (@Acyn) September 29, 2024