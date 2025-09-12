¡Urgente! Donald Trump confirma posible captura de asesino de Charlie Kirk

Resumen: Este anuncio, que aún no ha sido confirmado de manera oficial por el FBI, se da en medio de la intensa búsqueda del responsable del ataque armado contra el activista conservador en la Universidad del Valle de Utah

Minuto30.com .- El expresidente Donald Trump anunció este viernes, durante una entrevista en Fox News, que el presunto asesino de Charlie Kirk habría sido capturado. Según el exmandatario, una persona cercana al sospechoso lo entregó a las autoridades.

Este anuncio, que aún no ha sido confirmado de manera oficial por el FBI, se da en medio de la intensa búsqueda del responsable del ataque armado contra el activista conservador en la Universidad del Valle de Utah. La policía ya había desplegado un operativo «casa por casa» en el vecindario del asesino, lo que llevó a la detención del sospechoso.

La noticia, que está en desarrollo, ha generado una gran expectativa en el mundo político, que está a la espera de una confirmación oficial por parte de las autoridades….

